На Луганщині одразу у трьох районах виникли масштабні пожежі, загорілася суха трава та лісова підстилка. Через сильний вітер вогонь швидко поширюється, рятувальники евакуйовують людей з найближчих населених пунктів.

Про це заявили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

З вогнем борються наразі поблизу с. Трьохізбенка, с. Кряківка с. Муратове, с. Капітанове Новоайдарського району, а також між с. Половинкине та с. Байдівка Старобільського району, де 30 вересня виникло загоряння сухої трави та лісової підстилки.

Основні зусилля у гасінні лісових пожеж зосереджені у Новоайдарському, Старобільському та Станично-Луганському районах. Через сильні пориви вітру вогонь там суттєво поширився. Горять:

1. Лісовий масив на загальній площі близько 50 га в районі с. Кряківка та с. Трьохізбенка Новоайдарського району. Попередньо жертв та постраждалих немає.

Фото: ДСНС

Фото: Поліція Луганської області

У зв’язку зі шквалистим вітром лісова пожежа поширилася на територію с. Муратове Новоайдарського району. Інформації щодо жертв та постраждалих наразі немає. Триває евакуація населення с. Муратове та с. Капітанове.

2. Пожежа лісового масиву на загальній площі близько 10 га в районі с. Малинове, с. Піщане та с. Артема Станично-Луганського району. Попередньо жертв та постраждалих також немає. У зв’язку з сильним поривчастим вітром є загроза поширення пожежі на населені пункти. Зі с. Артема та с. Нижньотепле евакуйовують людей.

3. Пожежа лісового масиву на загальній площі близько 8 га між с. Половинкине та с. Байдівка Старобільського району. Попередньо жертв та постраждалих немає. Вогонь там також може перекинутися на домівки людей.

Скільки будівель вже пошкодила пожежа наразі не відомо.

До гасіння пожеж загалом залучили 1030 осіб та 158 одиниць техніки, з них від ДСНС 336 осіб та 69 одиниць техніки.

Гасіння пожеж ускладнює сильний поривчастий вітер швидкістю у понад 20 м/с.

Голова Луганської обласної державної адміністрації — керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що наразі на Луганщині зафіксовано 85 пожеж, з них ліквідовано – 42. Для надання допомоги сформовано обласний оперативний штаб із надання допомоги постраждалим внаслідок пожеж.

Наразі обмежено рух на автодорозі (Новоайдар – Сєвєродонецьк в с. Муратове).