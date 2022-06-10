Бажання зробити "кар’єру" в окупаційних "органах" для колаборанток із Луганщини стало підґрунтям для оголошення підозри у злочині, передбаченому ч. 5 ст. 111–1 Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Встановлено, що під час окупації міста Сватове на Луганщині місцева мешканка, яка працювала в Державному казначействі рядовим співробітником, погодилася очолити “Управління державного казначейства” у так званій “ЛНР” у Сватівському районі.

Також бухгалтер Станично-Луганського райцентру зайнятості погодилася на “підвищення” і стала виконувачкою обов’язків начальника так званого “Территориального отделения Государственного учреждения — Республиканского центра занятости Луганской Народной Республики в Станично-Луганском районе”.

Наразі обидві жінки підозрюються в добровільному зайнятті посад, пов’язаних із виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, зокрема, в окупаційній адміністрації країни-агресорки.

Зазначається, що підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років, а також позбавлення права обіймати певні посади на строк до 15 років.