Служба безпеки України ідентифікувала особи понад 30 зрадників, які вступили до окупаційних органів "МВД" і "Генпрокуратуры" РФ у Луганській області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, псевдоутворення виконують завдання Москви щодо нав’язування кремлівського режиму місцевим жителям та їх залякування. Для цього ворог проводить масові репресії й незаконні затримання громадян.

До потерпілих застосовують психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. Зафіксовано численні факти викрадення людей та пограбування їхнього майна.

Відтак було задокументовано злочинну діяльність представника так званого “следственного управления по Старобельскому району генпрокуратуры ЛНР”. Зловмисник причетний до організації незаконних переслідувань колишніх українських військових та правоохоронців, які проживають на сході України.

Було встановлено, що посадовець разом з підлеглими “вривався”” до помешкань місцевих жителів під приводом сфабрикованих “кримінальних справ”. Зловмисники супроводжували свої дії насильством та погрозами вбивства, навіть до людей з інвалідністю.

Крім того, було ідентифіковано ворожих поплічників, які вступили до лав так званих “райотделов МВД ЛНР” у Старобільському та Сватівському районах. Зловмисники сприяють окупаційному режиму у придушенні спротиву серед українських патріотів.

СБУ встановила адреси перебування, маршрути переміщення та перелік зв’язків колаборантів. Зараз тривають заходи для їх притягнення до відповідальності за злочини проти України.