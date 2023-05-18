Джерело: Національна гвардія України.

На Луганщині точаться запеклі бої за місто Кремінна, але українські воїни дають гідну відсіч ворогу. Відтак, нацгвардієць з позивним “Лютий” після черги з кулемета побачив, що вибив не тільки особовий склад противника навколо броньованої техніки, а й ворожий дрон.

За словами нацгвардійця, це доволі рідкісний екземпляр і був приземлений за допомогою стрілецької зброї. Цей БПЛА є комплексом для повітряної розвідки та спостереження ближньої дії.

“Мені вдалося захопити цей новий російський безпілотник відносно неушкодженим. Тому вважаю полювання успішним, а цікаві дані з цього дрона було передано відповідним інстанціям Силам оборони України”, – прокоментував гвардієць 31-ї бригади Національної гвардії України.

Нагадаємо, що нещодавно українські прикордонники збили російський дрон “Картограф” у Харківській області. Безпілотник було оснащено камерою з 12 об’єктивами.