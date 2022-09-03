Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Він зазначив, що ще декілька місяців тому за 100 гривень на тимчасово окупованій території Луганської області можна було отримати 250 рублів. Пізніше загарбники пропонували 170 рублів за 100 гривень, а якщо заощадження завеликі – то навіть 180.
Однак із понеділка уряд так званої “ЛНР” встановить “офіційний” курс 1,25, що вдвічі менше від початкового. У такий спосіб ментально росіяни хочуть зневірити людей у стійкості гривні, міцності Української держави.
“Росіяни хочуть показати, що гривня вже нібито нічого не коштує – тобто, майже як і рубль”, – зауважив Сергій Гайдай.
Крім того, він додав, що фактично від цих коливань курсу страждають люди, в яких залишилися заощадження у гривнях або кому продовжують надходити соціальні та пенсійні виплати в українській валюті. Здебільшого це літні люди, інваліди, малозабезпечені.
“Їм вже пів року обіцяють “конкурентоспроможний рівень соціальних гарантій” та водночас знаходять причини відмовити в оформленні пенсії. Щоправда, багато хто упевнено вірить у майбутній розвиток економіки “республіки” вже вісім років. Напевно, необхідно ще трошки почекати”, – розповів голова Луганської ОВА.
Також він зазначив, що стає важче й евакуюватися з тимчасово окупованої території, якщо не маєш власного транспорту. Адже через зниження курсу перевізники автоматично підіймають вартість проїзду.
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