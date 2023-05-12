Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.

За даними ЦНС, на тимчасово окупованих територіях Луганської області лікарів змушують працювати у кілька змін. Причиною цьому є велика кількість поранених серед особового складу росіян.

До того ж, більшість закладів регіону вже переведено у формат роботи військових шпиталів. Лікування надається в першу чергу для російських військових та працівників, яких відрядили на тимчасово окуповану територію України із Росії.

Для того, аби лікарні продовжували функціонувати та лікувати військових, російські окупанти продовжують залучати медичні бригади з території РФ, оскільки місцевим вони не довіряють.

Водночас загострюється гуманітарна криза на тимчасово захоплених територіях, адже в регіонах не вистачає медикаментів для цивільних.

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Внаслідок чого противник облаштовує цивільні навчальні заклади тимчасово окупованих територій під медичні установи. Зокрема, в Луганську приміщення трьох місцевих лікарень повністю облаштовані окупантами під військові шпиталі.

Крім того, російські окупанти, під приводом евакуації мирних жителів, продовжують вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів Запорізької області. Так, в Енергодарі військовослужбовці російських окупаційних військ повністю розграбували усі міські медичні установи, все медичне обладнання міста вивезено до тимчасово окупованого Сімферополя Автономної Республіки Крим. Також повністю розграбовано усі підприємства, які знаходяться в промисловій зоні поблизу Запорізької атомної електростанції.