При ліквідації аварії на шахті в Луганській області посадовці ДП "Первомайськвугілля" та двох комерційних компаній допустили мільйонні зловживання.

Про це проінформували в Національному антикорупційному бюро України. Дані про цю справу представлені в звіті НАБУ за перше півріччя 2021 року.

За даними слідства, у 2017 році в Первомайсько-Стаханівському вугледобувному регіоні Луганщини спостерігалася критична ситуація із затопленням шахт “Первомайська” та “Голубівська”, котрі розташовані на тимчасово окупованій території області.

Після початку Антитерористичної операції на Донбасі (а саме упродовж 2015-2016 років) там не відкачували воду.

Внаслідок цього піднявся рівень води і на шахті “Золоте”, що входить до складу ДП “Первомайськвугілля” і розташована у місті Золоте (на підконтрольній українській владі території). Вказана шахта має гідравлічний зв’язок із шахтами на окупованій території.

Тоді виник ризик руйнування споруд шахти “Золоте”, зсувів, осідання земної поверхні, забруднення питних водозаборів, втрати корисних копалин.

Для запобігання техногенній катастрофі Кабінет Міністрів у 2018 році виділив кошти для фінансування робіт на шахті “Золоте”. Їх розпорядником призначили ДП “Первомайськвугілля”. Закупівлі проводили за переговорною процедурою, а тому держпідприємство обрало генерального підрядника без тендеру. Ним виявилась комерційна компанія, яка згодом уклала договір із іншою (на умовах субпідряду).

Остання звернулася до підрозділів ДП “Первомайськвугілля” – “Спецуправління” та шахти “Золоте”, співробітники яких і виконали всі роботи (а кошти отримали приватні компанії).

Як зазначили в НАБУ, керівники держпідприємства “Первомайськвугілля”, його підрозділу, а також очільники приватних структур “діяли у змові”. За фактом виконаних робіт на рахунки приватних компаній було переховано понад 33 млн грн з держбюджету (ще майже 5 млн грн обліковувалося як борг ДП “Первомайськвугілля” перед генпідрядником).

За оцінками слідства, завищення обсягів та вартості виконаних робіт становить понад 17 млн грн. З них незаконно сплачено понад 14 млн гривень, а “розкраданню ще майже 3,5 млн грн вдалося запобігти”.

Розслідування в цій справі тривало 32 місяці. Було здійснено 70 допитів, 20 обшуків, 30 оглядів та 40 судових експертиз.

Детективи НАБУ притягнули до відповідальності 6 осіб:

• в.о. генерального директора ДП “Первомайськвугілля”;

• директора відокремленого підрозділу “Шахта “Золоте”;

• головного інженера “Шахта “Золоте”;

• головного механіка “Шахта “Золоте”;

• двох директорів комерційних компаній.

У квітні підозрюваним відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувальних актів до суду.

За даними українського аналітичного порталу “Слово і Діло”, фігурантами цієї справи, зокрема, є: колишній в.о. гендиректора “Первомайськвугілля” Артур Мірумян, колишній директор експериментально-механічного Курахівського заводу Володимир Іванцов і директор ТОВ “Альянс Жилбудінвест” Сергій Афонін.