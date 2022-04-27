У Луганській області російські солдати обстріляли Сєверодонецьку лікарню, де поранені та хворі отримували медичну допомогу. Внаслідок злочинних дій росіян одна жінка загинула.

Про це сповістив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, руйнація будівлі істотна. Внаслідок обстрілів постраждало одразу декілька поверхів – вибило вікна, частково обвалило стіни та стелю. При цьому, Гайдай зауважив, що росіяни “знали, що лікарня була не порожня”.

“Фактично, орки (ЗС РФ – ред.) хотіли добити поранених та вбити тих, хто допомагає місцевим виживати – лікарів”, – наголосив Сергій Гайдай.

Та попри обстріл, медичний заклад продовжує працювати, адже інакше потерпілі залишаться без допомоги.