Про це сповістив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, руйнація будівлі істотна. Внаслідок обстрілів постраждало одразу декілька поверхів – вибило вікна, частково обвалило стіни та стелю. При цьому, Гайдай зауважив, що росіяни “знали, що лікарня була не порожня”.
“Фактично, орки (ЗС РФ – ред.) хотіли добити поранених та вбити тих, хто допомагає місцевим виживати – лікарів”, – наголосив Сергій Гайдай.
Та попри обстріл, медичний заклад продовжує працювати, адже інакше потерпілі залишаться без допомоги.
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- Звірства росіян у Бучі були цілеспрямованими. Солдати РФ перед убивствами цивільного населення складали поіменні списки тих, хто “підлягає ліквідації”.