Про це сповістив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, руйнація будівлі істотна. Внаслідок обстрілів постраждало одразу декілька поверхів – вибило вікна, частково обвалило стіни та стелю. При цьому, Гайдай зауважив, що росіяни “знали, що лікарня була не порожня”.

“Фактично, орки (ЗС РФ – ред.) хотіли добити поранених та вбити тих, хто допомагає місцевим виживати – лікарів”, – наголосив Сергій Гайдай.

Та попри обстріл, медичний заклад продовжує працювати, адже інакше потерпілі залишаться без допомоги.