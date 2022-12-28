Про це повідомили в Луганській обласній військовій адміністрації у Telegram.
“У Кремлі поспішають примусово паспортизувати жителів окупованої Луганщини. Вже навіть набув чинності порядок подання заяви про визнання дитини, що мешкає на окупованій території та не досягла віку 14 років, громадянином РФ. Для цього одному з батьків обов’язково потрібно мати паспорт РФ”, — йдеться в повідомленні ОВА.
Крім того, люди, які не беруть паспорт РФ, відразу підпадають під скорочення на роботі, або їм відмовляють у соціальних виплатах. Росіяни не залишають місцевим час на роздуми.
Водночас окупанти не можуть впоратися зі своїми ж військовими, які тікають з фронту. За даними ОВА, на тлі значних втрат загарбників у Луганській області зросла кількість випадків дезертирства російських військовослужбовців та залишення ними бойових позицій. Тому, російське військове керівництво вирішило збільшити кількість патрулів, які мають затримувати та повертати дезертирів до підрозділів.
27 грудня українські воїни відбили атаки окупантів в районах Площанки й Червонопопівки. На Куп’янському напрямку росіяни обстріляли райони Новоселівського, Стельмахівки та Коломийчихи, а на Лиманському напрямку – Площанку і Діброву.
Українські ракетники й артилеристи за минулу добу уразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили та військової техніки, 2 склади боєприпасів, а також важливий військовий об’єкт окупантів.
- Росіяни примушують місцеве населення окупованих територій отримати паспорт РФ до 1 січня. Це, за попередньою інформацією, пов’язано з отриманням виплат від окупантів.
- У Центрі протидії дезінформації пояснили, чому російські окупанти змушують українців отримувати “псевдопаспорти” на тимчасово окупованих територіях України.
- На кордонах РФ з Латвією та Естонією стоять великі черги громадян України, які намагаються виїхати з території держави-терориста, однак Федеральна служба безпеки Російської Федерації не випускає тих, хто має російський паспорт.