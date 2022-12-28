На територіях тимчасово окупованої Луганської області росіяни змушують дітей та одного з їхніх батьків прийняти російське громадянство. У разі відмови погрожують звільнити чи позбавити додаткових виплат.

Про це повідомили в Луганській обласній військовій адміністрації у Telegram.

“У Кремлі поспішають примусово паспортизувати жителів окупованої Луганщини. Вже навіть набув чинності порядок подання заяви про визнання дитини, що мешкає на окупованій території та не досягла віку 14 років, громадянином РФ. Для цього одному з батьків обов’язково потрібно мати паспорт РФ”, — йдеться в повідомленні ОВА.

Крім того, люди, які не беруть паспорт РФ, відразу підпадають під скорочення на роботі, або їм відмовляють у соціальних виплатах. Росіяни не залишають місцевим час на роздуми.

Водночас окупанти не можуть впоратися зі своїми ж військовими, які тікають з фронту. За даними ОВА, на тлі значних втрат загарбників у Луганській області зросла кількість випадків дезертирства російських військовослужбовців та залишення ними бойових позицій. Тому, російське військове керівництво вирішило збільшити кількість патрулів, які мають затримувати та повертати дезертирів до підрозділів.

27 грудня українські воїни відбили атаки окупантів в районах Площанки й Червонопопівки. На Куп’янському напрямку росіяни обстріляли райони Новоселівського, Стельмахівки та Коломийчихи, а на Лиманському напрямку – Площанку і Діброву.

Українські ракетники й артилеристи за минулу добу уразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили та військової техніки, 2 склади боєприпасів, а також важливий військовий об’єкт окупантів.