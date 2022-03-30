Про це сповістив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Зазначається, що результатом обстрілів стали значні руйнування багатоповерхівок. У частині будівель частково або повністю знищені верхні поверхи. Інформація стосовно кількості загиблих і поранених уточнюється, оскільки завалів дуже багато.

Наразі працюють підрозділи ДСНС та намагаються встигнути деблокувати людей з-під завалів живими.

  • На Луганщині російські солдати обстріляли житлові райони Лисичанська: є загиблі

    Фото: Сергій Гайдай

  • На Луганщині російські солдати обстріляли житлові райони Лисичанська: є загиблі

    Фото: Сергій Гайдай

  • На Луганщині російські солдати обстріляли житлові райони Лисичанська: є загиблі

    Фото: Сергій Гайдай

На Луганщині російські солдати обстріляли житлові райони Лисичанська: є загиблі // 3 фото