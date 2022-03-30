Про це сповістив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Зазначається, що результатом обстрілів стали значні руйнування багатоповерхівок. У частині будівель частково або повністю знищені верхні поверхи. Інформація стосовно кількості загиблих і поранених уточнюється, оскільки завалів дуже багато.
Наразі працюють підрозділи ДСНС та намагаються встигнути деблокувати людей з-під завалів живими.
На Луганщині російські солдати обстріляли житлові райони Лисичанська: є загиблі // 3 фото
- Нагадаємо, Кремль посилює протиправну діяльність на території України та намагається підставити нашу державу. Так, у ВМФ РФ використовують викрадені морські міни у якості безконтрольних дрейфівних боєприпасів.
- За даними зовнішньої розвідки Великої Британії, бойовики ПВК “Вагнера” розгорнулися на окупованих територіях сходу України та планують залучати ще більше найманців.
- На Луганщині продовжує загострюватися ситуація. Російські окупаційні війська продовжують не лише постійно обстрілювати міста, а й “стягують” своїх бійців з інших напрямків, аби взяти область у “кільце”.