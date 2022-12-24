У Луганській області українські військові знищили позицію російських загарбників, а також боєкомплект, який після ураження здетонував.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України

За даними Міноборони, воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України в одному з районів Луганської області за допомогою ударного дрона, нанесли ураження по живій силі російської армії.

А згодом артилеристи-десантники остаточно знищили позицію російських окупантів та боєкомплект, який після ураження здетонував.

“Окупанти суворо відплатять за кожну українську сльозу, за кожну зруйновану хату, за вбитих мирних людей!”, – зазначив офіцер-десантник.

Крім того, за інформацією Генштабу 22 грудня, в Запорізькій області Сили оборони знищили 2 артилерійські системи з боєкомплектом. Понад 70 військовослужбовців противника отримали поранення.

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Андріївка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Бахмутське, Бахмут, Північне, Нью-Йорк, Красногорівка, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.

Українська авіація протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ та удар по позиціях зенітно-ракетного комплексу противника. Підтверджено збиття 9 ворожих БпЛА різних типів.

Також підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 11 районів зосередження живої сили загарбників. Зокрема, за добу українські захисники ліквідували 480 російських окупантів.