У місті Попасна, що на Луганщині, внаслідок російських обстрілів стався обвал житлового будинку. Рятувальникам вдалося дістати з-під завалів одну жінку, проте ще три особи загинули.

Про це сповістив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, люди у цей момент ховалися від обстрілів у підвалі, однак саме у цей будинок і влучив снаряд. Стався обвал стін та перекриття, людей завалило, а сама багатоповерхівка спалахнула.

Рятувальникам вдалося загасити полум’я та врятувати звідти жінку, однак ще троє осіб вже були без ознак життя.