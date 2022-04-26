Про це сповістив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, люди у цей момент ховалися від обстрілів у підвалі, однак саме у цей будинок і влучив снаряд. Стався обвал стін та перекриття, людей завалило, а сама багатоповерхівка спалахнула.
Рятувальникам вдалося загасити полум’я та врятувати звідти жінку, однак ще троє осіб вже були без ознак життя.
- Нагадаємо, російські солдати продовжують обстрілювати населені пункти Херсонської області з реактивних систем залпового вогню. Для цього вони використовують зокрема й заборонені касетні боєприпаси.
- За інформацією Запорізької обласної військової адміністрації, унаслідок вранішнього ракетного обстрілу міста одна людина загинула та ще одна отримала поранення.