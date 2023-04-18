Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області.
Як з’ясували слідчі, від початку повномасштабного вторгнення педагоги почали впроваджувати російські стандарти освіти у закладах освіти. Зокрема йдеться про школи. Їхню діяльність з березня 2022 року очолює так звана “голова управління освіти “адміністрації” Старобільського району “ЛНР”.
Так, вона розробила та реалізувала план просування російської пропаганди та прокремлівських наративів. Підозрювана призначила 4 директорів “державних загальноосвітніх установ “ЛНР” у Старобільському районі.
Всі причетні до злочинної групи активно коментують питання освіти та дають інтерв’ю на регіональному телеканалі так званої “ЛНР” — “Луганск 24”. Крім того, організовуються публічні заходи, де активно підтримують окупаційну “адміністрацію”.
Наразі підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення.
- Служба безпеки України зібрала доказову базу на депутата Держдуми РФ Віктора Водолацького, який виконує завдання Москви щодо поширення окупаційного режиму на тимчасово захопленій території Луганської області.
- Російські окупанти продовжують вилучати українську літературу з місцевих бібліотек на тимчасово окупованих територіях та заміщують їх російськими книжками.
- Двох бойовиків так званої “ЛНР” засудили до 12 років ув’язнення. Одним з них виявився командир мотострілецького взводу, який воював проти України з 2014 року.