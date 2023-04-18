На тимчасово окупованій території Луганської області викрили п'ятьох педагогів, які співпрацювали з РФ у сфері освіти. Їм повідомлено про підозру у розповсюджені російської пропаганди та колабораціонізмі.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області.

Як з’ясували слідчі, від початку повномасштабного вторгнення педагоги почали впроваджувати російські стандарти освіти у закладах освіти. Зокрема йдеться про школи. Їхню діяльність з березня 2022 року очолює так звана “голова управління освіти “адміністрації” Старобільського району “ЛНР”.

Так, вона розробила та реалізувала план просування російської пропаганди та прокремлівських наративів. Підозрювана призначила 4 директорів “державних загальноосвітніх установ “ЛНР” у Старобільському районі.

Всі причетні до злочинної групи активно коментують питання освіти та дають інтерв’ю на регіональному телеканалі так званої “ЛНР” — “Луганск 24”. Крім того, організовуються публічні заходи, де активно підтримують окупаційну “адміністрацію”.

Наразі підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення.