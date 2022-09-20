Співробітники СБУ зібрали докази добровільної співпраці з російськими окупантами з боку ще 8 "посадовців" на тимчасово окупованій території Луганської області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зокрема, псевдопосаду “в.о. голови адміністрації м. Лисичанськ так званої ЛНР” очолив місцевий мешканець, який від початку повномасштабної агресії РФ перейшов на бік ворога.

За даними слідства, зловмисник з 2014 року воював проти ЗСУ у лавах так званої “Народної міліції ЛНР”, за що став фігурантом кримінальних проваджень і був оголошений у розшук. Відтоді переховувався на непідконтрольній Україні території.

З лютого 2022 року він є активним учасником бойових дій у складі окупаційних військ. Допомагав ворогу захоплювати Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасну та Лисичанськ.

У повідомленні зазначається, що посаду зрадник сприйняв як нагороду за відданість і зараз у новому статусі імітує “налагодження мирного життя” у місті.

Ще одна місцева чиновниця отримала підвищення по службі: змінила посаду рядового адміністратора у ЦНАПі Білокуракинської селищної ради на керівну. Зараз вона очолює «загальний відділ адміністрації Білокуракинського району так званої “ЛНР”.

Четверо інших колаборантів очолили прокурорські посади. Усі вони вже встигли довести свою лояльність окупантам, й попрацювати в галузі «правосуддя» терористичних організацій так званих “ДНР” та “ЛНР”.

Зокрема, незаконно створену “Попаснянську районну прокуратуру ЛНР” очолив мешканець Донецької області, який до того обіймав посаду «заступника прокурора Алчевська». За цим фактом українські правоохоронці вже оголосили його у розшук за участь у терористичній організації.

Керувати організованою окупантами «прокуратурою Новопсковського району» приїхав 30-річний мешканець Луганщини, колишній слідчий генпрокуратури так званої “ЛНР”.

Виконувачем обов’язків прокурора Старобільського району так званої “ЛНР” став 37-річний мешканець Луганська, який теж встиг попрацювати «начальником відділу» у так званій “Генпрокуратурі ЛНР”.

Ще один колаборант з 2017 року обіймав псевдопосаду “старшого помічника прокурора Краснодонської міської прокуратури”. Зараз зловмисник працює на окупантів у статусі помічника прокурора у так званій “прокуратурі Станично-Луганського району ЛНР”.

Усі вони працюють у незаконних «правоохоронних органах» окупаційної адміністрації РФ, де впроваджують на тимчасово захоплених територіях Луганщини політику російських загарбників, а також здійснюють кримінальне переслідування українських патріотів.

Крім того, СБУ викрила 45-річного мешканця Станиці Луганської, який працював “начальником оперативного відділу Станично-Луганського райвідділу МВС ЛНР”, та 42-річного уродженця Рубіжного, який обіймає посаду “начальника відділу карного розшуку Троїцького районного відділу МВС ЛНР”.

Перед початком широкомасштабного вторгнення РФ обидва колаборанти звільнилися з органів внутрішніх справ України, але з приходом окупантів вирішили повернутися в професію.

Зараз у статусі “очільників” окупаційної “поліції” вони допомагають ворогу вести репресії проти місцевого проукраїнського населення.

За матеріалами слідства всім фігурантам повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Зрадникам загрожує до 15 років позбавлення волі.