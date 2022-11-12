Із Сєвєродонецької лікарні, що у Луганській області, російські загарбники вивезли майже все сучасне обладнання.

Про це повідомляє Луганська ОВА.

“Із лікарні в Сєвєродонецьку вони вивезли практично все сучасне обладнання, лишивши медичних працівників, які погодились співпрацювати з окупантами, фактично наодинці із засобами надання первинної допомоги”, – розповіли у Луганській ОВА.

А також зазначили, що це є добрим знаком, тому що ворог остерігається наближення Збройних сил України. Адже українська авіація протягом минулої доби завдала по росіянах 16 ударів. Під ураження потрапили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів противника.

За минулу добу українські захисники збили мінімум один ворожий БпЛА “Орлан”. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 2 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та 2 інші важливі військові об’єкти окупантів.

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, на Луганщині деокуповано 11 населених пунктів, просування ЗСУ є, проте не таке стрімке як в інших областях. Російські загарбники продовжують окопуватися та мінувати все навколо.

“Села навколо лінії фронту пустішають, окупанти виганяють людей з будинків і заселяють бойовиків. Великі окуповані міста як-то Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне у кризовій ситуації. Комунікацій немає. Люди замерзають. окупанти брешуть про розмінування цих міст. А містяни тим часом вже чують звуки бойових дій, а отже ЗСУ близько”, – розповів Сергій Гайдай.