Про це сповістила його дружина Ольга Оруджева.
За її словами, журналіст Оруджев вважається зниклим ще з 18-го березня. За попередньою інформацією, він вийшов на чергування у районі Попасної на Луганському напрямку, після чого не повернувся на позиції.
“Серед “200” (загиблих – Ред.) його не знайдено. Благаю допомоги у всіх, хто може долучитися до пошуку, або ж може поділитися контактами, хто може в цьому допомогти. Молимось і віримо, що він живий”, – зазначила Ольга Оруджева.
Варто зауважити, що за місяць з початку повномасштабного вторгнення РФ скоїла 148 злочинів проти журналістів та ЗМІ в Україні. Щонайменше п’ятеро журналістів були вбиті під час виконання професійних обов’язків, семеро – поранені, один – зник безвісти.
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