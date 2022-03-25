У Луганській області зник безвісти львівський журналіст Руслан Оруджев. Раніше він вступив до лав Збройних Сил України.

Про це сповістила його дружина Ольга Оруджева.

За її словами, журналіст Оруджев вважається зниклим ще з 18-го березня. За попередньою інформацією, він вийшов на чергування у районі Попасної на Луганському напрямку, після чого не повернувся на позиції.

“Серед “200” (загиблих – Ред.) його не знайдено. Благаю допомоги у всіх, хто може долучитися до пошуку, або ж може поділитися контактами, хто може в цьому допомогти. Молимось і віримо, що він живий”, – зазначила Ольга Оруджева.

Варто зауважити, що за місяць з початку повномасштабного вторгнення РФ скоїла 148 злочинів проти журналістів та ЗМІ в Україні. Щонайменше п’ятеро журналістів були вбиті під час виконання професійних обов’язків, семеро – поранені, один – зник безвісти.