У Львівській області внаслідок масованих ракетних атак без світла лишаються 282 населені пункти, з них 76 частково.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, по Львівській області російські окупанти випустили 6 ракет, з них 4 сили ППО збили. Проте є два попадання в електропідстанцію.

“Без електроенергії 282 населені пункти, з них 76 частково”, – зазначив голова Львівської ОВА.

А також пояснив, що найважче подати напругу для Львова та прилеглих населених пунктів: Оброшине, Зимна Вода, Дубляни, Брюховичі. Зараз енергетики працюють над поверненням світла й води у кожну домівку.

Згодом Максим Козицький повідомив, що у Львові та околицях, частково на Яворівщині та Пустомитівщині споживачі без електроенергії. Застосовані екстрені відключення.

За його словами, це вимушені заходи після ранкових ракетних ударів росіян. Інша частина області отримує електроенергію відповідно до графіка погодинних відключень.

Нагадаємо, що сьогодні вранці на Львівщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Зокрема, як повідомив голова Львівської ОВА, над областю відпрацювала ППО. Пізніше Максим Козицький повідомив, що сили ППО знищили 70% ракет, які летіли над Львівщиною. Однак ракети все ж пошкодили об’єкт енергетичної інфраструктури.