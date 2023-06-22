Джерело: Центральна рятувально-водолазна служба Львівської області
21 червня до Львівської рятувальної станції надійшло повідомлення, що хлопець впав у річку та його тіло зникло під водою.
Відомо, що він намагався перейти через річку по камінню, проте послизнувся і впав. На його пошуки виїхала аварійно-рятувальна група, проте тіло не знайшли, оскільки течія дуже сильна.
Ситуація трапилась в річці Стрий поблизу моста в Жидачеві Стрийського району.
Хлопець був жителем села Грусятичі Стрийського району.
- Через опади річка Східничанка вийшла з берегів та відбулося підтоплення смт. Східниця в Львівській області.