Про це повідомляє пресслужба обласного управління Національної поліції.
Вчора близько 22:00, протягом патрулювання міста Дрогобич Нацгвардією помітили чоловіка, який поводився підозріло та намагався уникнути зустрічі з патрулем.
Зазначається, що у нього виявили предмет, схожий на пістолет, а також набої до нього. Крім того, у стволі зброї містився поліетиленовий пакунок з речовиною білого кольору, схожою на наркотики.
Правоохоронцям вдалося встановили особу чоловіка – ним виявився 39-річний місцевий мешканець. У нього вилучили зброю та пакунок з речовиною правоохоронці, а згодом скерували на експертне дослідження.
Йому інкримінують незаконне поводження зі зброєю, а також незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.
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