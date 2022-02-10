У Дрогобичі, що на Львівщині, правоохоронці затримали 39-річного чоловіка, який сховав поліетиленовий пакунок з речовиною, схожою на наркотичну, в пістолеті. Наразі йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба обласного управління Національної поліції.

Вчора близько 22:00, протягом патрулювання міста Дрогобич Нацгвардією помітили чоловіка, який поводився підозріло та намагався уникнути зустрічі з патрулем.

Зазначається, що у нього виявили предмет, схожий на пістолет, а також набої до нього. Крім того, у стволі зброї містився поліетиленовий пакунок з речовиною білого кольору, схожою на наркотики.

Правоохоронцям вдалося встановили особу чоловіка – ним виявився 39-річний місцевий мешканець. У нього вилучили зброю та пакунок з речовиною правоохоронці, а згодом скерували на експертне дослідження.

Йому інкримінують незаконне поводження зі зброєю, а також незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.