Про це у Facebook повідомив Департамент архітектури та містобудування Львівської ОДА.

Знахідку під час розвідкових розкопок нововідкритої пам’ятки часів германських племен віднайшли науковці спільної археологічної експедиції краєзнавчого музею у м. Винники та Львівського національного університету ім. І. Франка під керівництвом доцента кафедри археології ЛНУ ім. І. Франка Ярослава Онищука.

Вони відкопали поховання з обрядовими предметами всередині та заглиблену споруду, призначення якої поки залишається загадкою.

“У похованні, крім людських решток, археологи знайшли фрагменти двох скляних кубків, аналогів яким в Україні немає. А також: уламки рогового тришарового гребеня, бронзову застібку (фібулу), частини дерев’яної скриньки, оббитої бронзовими пластинками з декоративними цвяшками і половинку жетона з білого пастового скла. Такі жетони використовували для римських настільних ігор”, — розповіла директорка департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА Олена Василько.

Як розповіли археологи, ці коштовні предмети Римської імперії свідчать про те, що тут поховано багатого чоловіка. Саму знахідку датують початком ІІІ ст. н. е. і відносять до вельбарської культури, яку залишили східногерманські племена готів.

“Кілька років тому, за результатами розкопок у Карові була скликана археологічна наукова конференція в Берліні, де провідні європейські науковці кілька днів обговорювали питання цієї знахідки”, – сказав директор Історико-краєзнавчого музею у місті Винники Ігор Тимець.

За його словами, пам’ятка є справді унікальною: археологи щороку відкопують на її території нові важливі знахідки та артефакти, а тому дослідження продовжуватимуться.

Розкопки розпочалися у 2017 році, відколи місцеві краєзнавці випадково знайшли тут давній меч та інші металеві вироби. Вони принесли їх в Історико-краєзнавчий музей м. Винники. Розпочавши роботи, археологи зрозуміли, що це — давній могильник германських племен, яких на цих теренах не мало би бути. Так вважалося раніше.

“Карів, як археологічна знахідка — відкриття століття. І не тільки для України. Адже бронзовий казан з атташами у вигляді чоловічих фігур, який ми віднайшли давніше, є третьою такою знахідкою у світі”, – прокоментував керівник розкопок, кандидат історичних наук Ярослав Онищук.

Він додав, що могильник свідчить, що на цих територіях проживали люди, про існування яких на українських теренах досі було невідомо. Учені припускають, що ідеться про групу людей із Середнього Дунаю, які оселилися тут у результаті надзвичайних обставин, а саме через так звані Маркоманські війни 166-180 років.