У школі у селі Потелич Жовківського району Львівської області вчителька кілька разів вдарила учня шостого класу, який грубо висловився в її сторону.

Про це повідомляє Жовківська районна державна адміністрація у Facebook.

Як виявилося, під час перерви між заступником директора школи з виховної роботи та учнем 6-А класу виник конфлікт, під час якого вчителька застосувала фізичну силу.

Вчителька кілька разів вдарила долонею школяра по потилиці. Однокласники учня зняли усе на відео і поширили його у соцмережах. На відео видно, як вчителька шарпає учня за руку, а потім кілька разів вдаряє його по голові. При цьому вона кричить на хлопчика. На оприлюдненому відео не вдається розібрати частину зі слів вчительки.

“Яке ти маєш право? Я підійшла вас розборонити. Правда? А нє ти маєш до мене говорити “Чого ти сюди прийшла?”. Я знаю, чого я прийшла!” – зокрема, крикнула вчителька.

“Станом на сьогодні повідомлено Львівську обласну державну адміністрацію, Департамент освіти ЛОДА. Жовківською РДА створено робочу комісію для розгляду даного питання та вжиття відповідних заходів, скеровано лист на Жовківське ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області по даному інциденту. Даний випадок є неприпустимим, оскільки це є школа, де мають навчати дітей не тільки знань, але й правил поведінки, етики та й деонтології. Про результати роботи комісії буде повідомлено додатково”, – йдеться у дописі.

Поліція вже почала розслідування. За цим фактом співробітники ювенальної превенції спільно зі слідчими Жовківського відділення поліції проводять перевірку.

Також правоохоронці встановили особи вчительки та 11-річного учня. Наразі із заявою про вчинення правопорушення до поліції батьки хлопчика не зверталися.

Поліцейські проводять опитування учасників та очевидців події у присутності батьків та психолога для встановлення всіх обставин.

Окрім того, правоохоронці повідомили про подію працівникам Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.