Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак.

“Знову цей жахливий вірус забрав хорошу людину… Мені Василь запам’ятається дуже активною і працьовитою людиною. Він горів роботою і мав багато цікавих ідей. Він був керівником Старосамбірського ЦПМСД і дуже щиро прагнув зробити найкращою медицину для складного гірського району. Достойний чоловік і справжній лікар”, — повідомила Микичак.

У серпні цього року Василю Савенку мало виповнитися 60 років. Близько 29 років він працював медиком у Старосамбірському районі.