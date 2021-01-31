Вчені відкрили на Мадагаскарі, ймовірно, найменший вид рептилій в світі – це мініатюрний хамелеон-брукезія.

Про це йдеться в статті в журналі Scientific Reports.

Команда дослідників на чолі з Франком Глау з Зоологічної державної колекції Мюнхена знайшла хамелеона під час однієї з експедицій на острів.

Дорослі самець і самка світло-коричневого забарвлення деталями своєї будови відрізнялися від уже відомих представників роду. Після проведення генетичного аналізу стало ясно, що мініатюрні ящірки – представники нового виду. Назва Brookesia nana йому дали на честь першовідкривачів.

Фото: Scientific Reports

Довжина тіла дорослих особин-самців відкритого виду хамелеонів становить всього 13,5 міліметра.

Самець виявився менше самки, однак фахівці звернули увагу на великий щодо тіла розмір його статевих органів, довжина яких становить два з половиною міліметри.