Про це йдеться в статті в журналі Scientific Reports.
Команда дослідників на чолі з Франком Глау з Зоологічної державної колекції Мюнхена знайшла хамелеона під час однієї з експедицій на острів.
Дорослі самець і самка світло-коричневого забарвлення деталями своєї будови відрізнялися від уже відомих представників роду. Після проведення генетичного аналізу стало ясно, що мініатюрні ящірки – представники нового виду. Назва Brookesia nana йому дали на честь першовідкривачів.
Фото: Scientific Reports
Довжина тіла дорослих особин-самців відкритого виду хамелеонів становить всього 13,5 міліметра.
Самець виявився менше самки, однак фахівці звернули увагу на великий щодо тіла розмір його статевих органів, довжина яких становить два з половиною міліметри.
- Вчені сповістили про відкриття 20 нових видів в Андах Болівії, а також про спостереження за рослинами та тваринами, яких не бачили десятиліттями. Розташована неподалік від столиці Болівії Ла-Паса, долина Зонго відома як “серце” регіону. Саме серед хмарних лісів дослідники виявили гадюку “гірську гадюку”, “болівійську флангову змію” і “ліліпутську жабу”, а також види орхідей і метеликів.