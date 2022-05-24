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На Майдані Незалежності утворилась черга по нову марку «Рускій воєнний корабль… всьо»

У Києві на Майдані Незалежності утворилися черги по нову серію поштових марок. Примірники "Рускій воєнний корабль… всьо" присвячені потопленому крейсеру "Москва".

Вівторок, 24 травня 2022, 18:48
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Про це повідомили #Букви.

Марку випустили 23 травня на День морської піхоти України. Символічно, що саме вчора було як 40 днів після потоплення флагмана Чорноморського флоту РФ.

Фото: #Букви

Придбати нові поштові марки зібралися десятки містян. Вони вишикувалися у чергу на Майдані Незалежності біля будівлі Головпоштамту. Вартість аркуша становить  69 гривень для надсилань по Україні та 4,5 долара для міжнародних надсилань.

Голова “Укрпошти” Ігор Смілянський біля входу пошти підписував куплені листівки та конверти.

На одному аркуші міститься 3 марки та три купони. Для уникнення спекуляцій один клієнт матиме можливість придбати лише два блоки по три марки будь-якого номіналу.

Фото: #Букви / На світлині Голова Укрпошти Ігор Смілянський

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Теги: Ігор Смілянський, Війна в Україні, війна з Росією, Ігор Смілянський, крейсер "Москва", Майдан Незалежності, марка, російсько-українська війна, русскій воєнний корабель

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