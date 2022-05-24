На Майдані Незалежності утворилась черга по нову марку «Рускій воєнний корабль… всьо»

У Києві на Майдані Незалежності утворилися черги по нову серію поштових марок. Примірники "Рускій воєнний корабль… всьо" присвячені потопленому крейсеру "Москва".

Про це повідомили #Букви.

Марку випустили 23 травня на День морської піхоти України. Символічно, що саме вчора було як 40 днів після потоплення флагмана Чорноморського флоту РФ.

Придбати нові поштові марки зібралися десятки містян. Вони вишикувалися у чергу на Майдані Незалежності біля будівлі Головпоштамту. Вартість аркуша становить 69 гривень для надсилань по Україні та 4,5 долара для міжнародних надсилань.