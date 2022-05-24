На Майдані Незалежності утворилась черга по нову марку «Рускій воєнний корабль… всьо»

Про це повідомили #Букви.
Марку випустили 23 травня на День морської піхоти України. Символічно, що саме вчора було як 40 днів після потоплення флагмана Чорноморського флоту РФ.
Придбати нові поштові марки зібралися десятки містян. Вони вишикувалися у чергу на Майдані Незалежності біля будівлі Головпоштамту. Вартість аркуша становить 69 гривень для надсилань по Україні та 4,5 долара для міжнародних надсилань.
Голова “Укрпошти” Ігор Смілянський біля входу пошти підписував куплені листівки та конверти.
На одному аркуші міститься 3 марки та три купони. Для уникнення спекуляцій один клієнт матиме можливість придбати лише два блоки по три марки будь-якого номіналу.
- Нагадаємо, 19 травня “Укрпошта” анонсувала продаж нової серії поштових марок. Їх знову присвятили “русскому воєнному кораблю”, але тепер вже потопленому.
- В “Укрпошті” планують випустити наступну поштову марку, яка буде присвячена перемозі українського гурту Kalush Orchestra на “Євробаченні-2022”.
- “Укрпошта” розпочала голосування за визначення тематики наступної поштової марки України часів воєнного стану. Віддати голос можна у соціальних мережах та у застосунку “Дія”.