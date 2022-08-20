На Майдані незалежності посеред колони збитої російської техніки, привезеної до Дня незалежності України, на одному з танків знайшли невідому чорну сумку.

Про це інформують #Букви.

Під дулом одного з танків перехожі побачили чорну сумку з невідомим наповненням. На місце подій відразу ж викликали правоохоронців.

Поліціянти, які прибули на виклик, попросили людей відійти якомога далі від танку з сумкою та почали до когось телефонувати.

“Ймовірно, до вибухотехніків”, – зазначив кореспондент #Букв.

У зв’язку з комендантською годиною, цивільним довелося покинути місце подій. Деталі уточнюються.