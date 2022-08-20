Про це інформують #Букви.
Під дулом одного з танків перехожі побачили чорну сумку з невідомим наповненням. На місце подій відразу ж викликали правоохоронців.
Поліціянти, які прибули на виклик, попросили людей відійти якомога далі від танку з сумкою та почали до когось телефонувати.
“Ймовірно, до вибухотехніків”, – зазначив кореспондент #Букв.
У зв’язку з комендантською годиною, цивільним довелося покинути місце подій. Деталі уточнюються.
- В цілях безпеки містян перед загрозою провокацій РФ на 24 серпня, в Харківські області протягом Дня незалежності комендантська година триватиме понад добу.