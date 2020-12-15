На Майдані Незалежності в Києві надвечір знову відбулися сутички між мітингувальниками та поліціянтами.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як повідомлялося раніше, сьогодні зранку під стінами Верховної Ради вкотре зібралися на акцію протесту активісти руху #SaveФОП. Після мітингу під Парламентом підприємці рушили на Майдан Незалежності, де намагалися встановити намети, що стало приводом для перших сутичок з правоохоронцями. Внаслідок заворушень постраждали 40 поліціянтів.

Після цього протестувальники не залишили площу, крім того, вони обіцяють залишитися ночувати на Майдані.

Тим часом між правоохоронцями та протестувальниками знову відбулися сутички. Зокрема, кореспондент видання зафіксував бійку, за підсумками якої було ушпиталено пораненого поліціянта.

Серед протестувальників також були постраждалі, проте їхня кількість невідома.

Водночас пресцентр поліції Києва інформує про напад на поліціянтів з боку групи нетверезих чоловіків після демонтажу наметів.

“У повідомленні про проведення акції організатори не вказували про встановлення наметів на Майдані Незалежності. Зважаючи на це, правоохоронці демонтували їх. У результаті виникла штовханина, а згодом група нетверезих чоловіків нанесла тілесні ушкодження трьом поліціянтам. Їх із розбитими обличчями та забоями тіла госпіталізували”, — йдеться в повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Особи нападників встановлюються.