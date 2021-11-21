Ввечері неділі на Майдані Незалежності в Києві розгорнули багатометровий банер з портретами президента Володимира Зеленського та голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

21 листопада, у день восьмої річниці Революції Гідності, в Києві приходили два акції — акція пам’яті героїв Небесної Сотні та щодо справи “вагнерівців”, організована “Рухом опору капітуляції”.

Учасники останньої розгорнули на фасаді “Глобусу” банер із написом: “Їхня брехня принижує. Захистимо нашу гідність” та портретами Володимира Зеленського та Андрія Єрмака.

Протестувальники, що розгорнули банер, також палили фаєри та вигукували гасла: “Єрмака за ґрати”, “Путін х*йло”, “Зеля сц*кло”.

За певний час банер було пошкоджено вітром.

22 липня Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування щодо можливої держзради президента Зеленського та його оточення через зрив операції. Цього зроблено не було.

3 вересня активісти “Руху опору капітуляції” подали до Офісу Генерального прокурора заяву на бездіяльність слідчого ДБР — під відеозапис. Також було подано скаргу до Печерського райсуду. 16 вересня суд розглянув скаргу та зобов’язав Офіс генпрокурора внести відомості до ЄРДР і відкрити провадження щодо бездіяльності ДБР.

Крім цього, 9 вересня суд зобов’язав СБУ відкрити кримінальне провадження проти голови Офісу президента Андрія Єрмака щодо “злитої” операції з “вагнерівцями”.

Попри це парламентська ТСК відмовилася викликати голову Офісу президента Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського. Ще в червні “Європейська Солідарність” вимагала цього.

17 листопада міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала текстову версію свого розслідування щодо зриву української спецоперації з затримання “вагнерівців”. #Букви публікували ключові тези з розслідування Bellingcat.

Про те, чи загрожує Зеленському та Єрмаку тюрма через розслідування Bellingcat — в статті #Букв.