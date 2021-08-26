На квартиру народної депутатки від "Голосу" Олександри Устінової Державна виконавча служба наклала арешт, а її автівку оголосила в розшук, а все через необхідність стягнути із нардепки 80 тисяч гривень компенсації заступнику Головного слідчого управління Нацполіції Євгену Шевцову.

Про це Олександра Устінова написала у Facebook.

За словами Устінової, причиною арешту майна став конфлікт із поліцейським посадовцем Євгеном Шевцовим, адже той подав проти нардепки шість судових позовів.

Вона нагадала, що Євген Шевцов на своїй сторінці у Facebook публічно ображав її.

“Пам’ятаєте такого собі Євгена Шевцова – який публічно на своїй сторінці в ФБ обізвав мене всіма можливими епітетами від “бродячого животного” до “тупой овцы” та багатьох інших епітетів? На це я йому скромно відповіла, що така людина недостойна носити звання офіцера! Так от – після піврічного “розслідування” внутрішня безпека Національної поліції сказала, що Женя “ні прі чьом”! То виявляється не він писав, бо хтось його ФБ хакнув, ну, а потім просто взяв і повернув назад”, – написала Устінова.

“Про суди я знала. Я туди не ходила, ходили мої адвокати. Проте про ухвалене рішення Печерського суду навіть не знала”, – запевнила нардепка у коментарі #Буквам.

Подавати позови за образи проти Шевцова народна депутатка не захотіла, адже це вимагає часу та грошей, наприклад, на оплату послуг адвокатів.

Що стосується виконавчого провадження про стягнення 80 тисяч гривень на користь Шевцова, то Олександра Устінова зазначила, що наразі її адвокати подали апеляцію і це провадження призупинено.

“Проте майно арештовано. І якщо я захочу продати щось – чи квартиру, чи машину – я не зможу цього зробити”, – повідомила народна депутатка Олександра Устінова.

У березні минулого року на сторінці заступника начальника Головного слідчого управління Національної поліції України Євгена Шевцова з’явився допис, у якому він вилаяв народну депутатку.

Допис на сторінці Євгена Шевцова з’явився після того, як Устінова зібрала підписи 50 народних депутатів під зверненням до тодішнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова із закликом провести службове розслідування, пов’язане з активами сім’ї Шевцова.

Нагадаємо, що журналісти “Бігус.Інфо” опублікували розслідування, у якому заявили, що дружина слідчого отримала в подарунок нежитлові приміщення в центрі Києва площею понад 500 метрів.