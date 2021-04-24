Про це повідомляють американський телеканал CNN та британське агентство ВВС із посиланням на місцеву поліцію.
Інцидент стався в місті Манакор.
За даними правоохоронців, у 40-річного чоловіка були явні ознаки COVID-19, проте він все одно ходив на роботу і займався в тренажерному залі.
“Попри наявність симптомів і проходження ПЛР-тесту, він продовжив своє звичне життя, не чекаючи результату і не дотримуючись карантину”, – зазначили в поліції.
Колеги чоловіка повідомили, що він якось прийшов на роботу з температурою 40°C. Він голосно кашляв, при цьому опускаючи захисну маску та заявляючи: “Я збираюся заразити вас усіх коронавірусом”.
За повідомленнями, колеги просили чоловіка піти додому, щоб нікого не заразити, але той відмовився.
За даними поліції, чоловік заразив 8 людей безпосередньо та 14 опосередковано, як на своєму робочому місці, так і в спортзалі, який відвідував.
Троє із заражених були дітьми у віці одного року.
Розслідування за цим фактом почали ще наприкінці січня, а тепер чоловіка затримали.
- Раніше поліція Парижа (Франція) оштрафувала більш ніж 110 відвідувачів ресторану за порушення карантинних заходів в рамках боротьби з коронавірусом COVID-19.
- У німецькому місті Дельменхорст 30-річний чоловік підпалив ратушу. Поліція назвала мотивом невдоволення заходами щодо стримування поширення COVID-19.