Про це повідомляє місцевий ресурс 0629.com.ua.

Зазначається, що негода зупинила транспорт в місті, ламала дерева, зливові каналізації не справлялися з великим об’ємом води.

Як зазначив начальник Маріупольського трамвайно-тролейбусного управління Віталій Донєв, колапсом таку ситуацію назвати не можна, але вона досить складна. У зв’язку зі зливою довелося зупинити електротранспорт на ряді ділянок доріг. Зокрема, найважча ситуація склалася в Кальміуському районі. Там під мостом, в районі кладовища, утворилася величезна яма, транспорту довелося буквально пропливати. Під мостом у воді застрягли маршрутка та легковий автомобіль.

Застряглий транспорт витягали з пастки за допомогою троса, прив’язаного до вантажного автомобіля.

Дощ також спровокував відразу кілька аварій на дорозі.

Через сильний вітер, в місті ламало дерева. У різних районах міста негода залишила жителів без електроенергії. У парку “Веселка” злива змила покриття з дитячого майданчика.

У ДСНС повідомили, що протягом доби рятувальники розпиляли і прибрали 28 аварійних дерев, які повалило, з проїжджих частин автодоріг і з припаркованих автомобілів. Бійцями ДСНС здійснено відкачування дощової води з цокольного поверху 5-поверхового житлового будинку, а також з приміщень 9-ти приватних житлових будинків. Загалом, рятувальники відкачали 205 куб. м води.

Крім того, рятувальники допомогли п’ятьом автомобілістам, транспортні засоби яких не могли рухатися через скупчення води та обвалені конструкції.

Загиблих і постраждалих внаслідок ускладнення погодних умов немає.