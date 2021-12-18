Про це повідомляє Іndependent.

Воду, приховану під поверхнею, апарат виявив за допомогою приладу FREND, що відображає наявність водню у верхньому шарі марсіанського ґрунту.

Головним чином, вода існує на Марсі у формі льоду і залягає в полярних регіонах планети.

На поверхні поблизу екватора лід не виявляють, оскільки температури тут недостатньо низькі для того, щоб він міг стабільно зберігатися.

Пошуком води у приповерхневих шарах ґрунту у нижчих широтах займалися різні космічні місії, зокрема, Mars Express Європейського космічного агентства. Таким чином вдалося виявити невелику кількість льоду.

Фото The independent

Фото The independent

Проте такі дослідження стосувалися лише поверхні планети. Вчені припускають, що вода може залягати і глибше.