Про це повідомляє Іndependent.

Воду, приховану під поверхнею, апарат виявив за допомогою приладу FREND, що відображає наявність водню у верхньому шарі марсіанського ґрунту.

Головним чином, вода існує на Марсі у формі льоду і залягає в полярних регіонах планети.

На поверхні поблизу екватора лід не виявляють, оскільки температури тут недостатньо низькі для того, щоб він міг стабільно зберігатися.