Про це повідомляє Іndependent.
Воду, приховану під поверхнею, апарат виявив за допомогою приладу FREND, що відображає наявність водню у верхньому шарі марсіанського ґрунту.
Головним чином, вода існує на Марсі у формі льоду і залягає в полярних регіонах планети.
На поверхні поблизу екватора лід не виявляють, оскільки температури тут недостатньо низькі для того, щоб він міг стабільно зберігатися.
Пошуком води у приповерхневих шарах ґрунту у нижчих широтах займалися різні космічні місії, зокрема, Mars Express Європейського космічного агентства. Таким чином вдалося виявити невелику кількість льоду.
Проте такі дослідження стосувалися лише поверхні планети. Вчені припускають, що вода може залягати і глибше.
- Нагадаємо, марсохід Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) Perseverance знайшов органічні хімічні сполуки, що містять вуглець на Червоній планеті.
- Також марсохід NASA Curiosity Mars використовував свої чорно-білі навігаційні камери для фільмування панорам Червоної планети та надіслав світлини на Землю.
- У Національному управлінні з аеронавтики та вивчення космічного простору (NASA) опублікували відео польоту мінігвинтокрила Ingenuity над поверхнею Марса протягом 160 секунд.
- Марсохід Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) Perseverance зміг видобути на Марсі новий камінь.
- Марсохід Perseverance, що належить NASA, почав шукати місце для стоянки на Червоній планеті. Спершу він має перечекати сонячне з’єднання.