Про це повідомила телевізійна мережа ITV.

Англійська команда вирішила віддякувати вболівальника, який у березні взяв відпустку на роботі для допомоги українцям. Пол Страттон поїхав на кордон України та Польщі в Перемишлі. Він зустрічав переселенців, які втікали від війни. Щовечора чоловік по кілька годин роздавав українцям шоколадки, додав ексміністр соцполітики Андрій Рева.

“Ми стоїмо прямо на кордоні, тому перше, що діти бачать, коли в’їжджають до Польщі, це нас. У них посмішка на обличчі та вони беруть стільки шоколаду, скільки хочуть”, — розповідав волонтер у березні.

Діти неохоче брали солодощі, хоча він не обмежував їх. Чоловік згадував, що вони були ввічливими і брали лише одну шоколадку. Для того, щоб діти брали більше він з братом стали вчити українську мову і за нове слово давали солодощі.

Пола Страттона випустили на поле під настановою головного тренера Френка Лемпарда. Волонтер замінив Деле Алі. Йому вдалося забити пенальті у ворота “Динамо”, а потім він побіг до трибун фанатів клубу і проїхався на колінах по зеленій галявині.

Благодійна гра на стадіоні “Гудісон Парк” у Ліверпулі завершилася перемогою господарів з рахунком 3:0.

Everton supporter Paul Stratton was brought on to take a penalty in a friendly match against Dynamo Kyiv.

