У суботу, 29 серпня, в столиці Маврикія – місті Порт-Луї на вулиці вийшли тисячі демонстрантів через масові смерті дельфінів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Протестувальники вимагали розслідування і покарання для тих, хто винен у розливі нафти з японського корабля MV Wakashio. На їхню думку, саме це стало причиною загибелі близько 40 дельфінів (виявлених неподалік від місця розливу).

Один із протестувальників прийшов на акцію з плакатом із зображенням дельфіна і написом “our lives matter” (“наші життя мають значення”). Також були помічені плакати з вимогою відставки уряду.

“Ми не довіряємо уряду і тій різній інформації, яку вони нам надають, з приводу реакції на розлив нафти”, – повідомила в коментарі агентству еколог Фабіола Монті.

People have taken to the streets in Mauritius in protest over handling of the recent oil spill.

Many of the protestors are demanding an investigation following news of at least 39 dead dolphins washing ashore- while others call for govt to resign.

(Video: Pascal Laroulette) pic.twitter.com/XmBwaHV9oj — Samira Sawlani (@samirasawlani) August 29, 2020

Екологи наполягають на проведенні розслідування і встановленні причин загибелі дельфінів (зокрема, чи став причиною розлив нафти).

В уряді Маврикію запевнили, що проведуть розтин померлих дельфінів, щоб чітко встановити причину їх смерті. Поки що було проведено розтин двох загиблих дельфінів. За попередніми даними фахівців, на тілах тварин знайшли сліди травм, а не нафтопродуктів.

Також створено комісію з розслідування розливу нафти.

Японський суховантаж MV Wakashio минулого місяця зіткнувся з кораловим рифом. Через це з судна почали витікати тонни нафтопродуктів.

У зв’язку з цим влада Маврикія оголосила режим надзвичайної екологічної ситуації.

В цілому судно перевозило 4000 тонн сирої нафти і дизельного палива.

Dead dolphins on the coast of Mauritius

Saddest thing ever…. pic.twitter.com/L45MpTyC27 — Mauritius Island (@MauritiusGuide) August 28, 2020

ДОВІДКА. Маврикій – острівна держава, розташована в південно-західній частині Індійського океану, приблизно в 900 км на схід від Мадагаскару. До її складу входять острови Маврикій (найбільший, 1865 кв. км із населенням в 1,2 млн осію) та Родрігес (104 кв. км), а також архіпелаг Каргадос-Карахос, острови Агалега і безліч дрібних острівців. Загальна площа країни становить 2040 кв. км. Столиця – місто Порт-Луї, розташоване на острові Маврикій.