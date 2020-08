Про це повідомляє агентство Reuters.

Протестувальники вимагали розслідування і покарання для тих, хто винен у розливі нафти з японського корабля MV Wakashio. На їхню думку, саме це стало причиною загибелі близько 40 дельфінів (виявлених неподалік від місця розливу).

Один із протестувальників прийшов на акцію з плакатом із зображенням дельфіна і написом “our lives matter” (“наші життя мають значення”). Також були помічені плакати з вимогою відставки уряду.

“Ми не довіряємо уряду і тій різній інформації, яку вони нам надають, з приводу реакції на розлив нафти”, – повідомила в коментарі агентству еколог Фабіола Монті.

People have taken to the streets in Mauritius in protest over handling of the recent oil spill.

Many of the protestors are demanding an investigation following news of at least 39 dead dolphins washing ashore- while others call for govt to resign.

(Video: Pascal Laroulette) pic.twitter.com/XmBwaHV9oj

— Samira Sawlani (@samirasawlani) August 29, 2020