Про це повідомляє Reuters.

У позові від McDonald’s вимагають виплатити до 1 млрд доларів збитків.

Позивачі заявили, що в McDonald’s не пропонували темношкірим франчайзі вигідне розташування ресторанів і можливості зростання на тих же умовах, що й білим. Навпаки, темношкірих франчайзі нібито направляли в депресивні, охоплені злочинністю квартали, тим самим прирікаючи на банкрутство.

Позивачі пояснили, що підписують з McDonald’s стандартну 20-річну франчайзингову угоду. Вони зобов’язані забезпечити безпеку і страховки для ресторанів. Також є норми з продажу: 2 мільйони доларів в рік. Але в період з 2011 по 2016 рік не вдавалося отримувати таку цифру, оскільки середньорічні продажі були на 700 тисяч доларів нижчі загальнонаціональної норми.

У компанії McDonald’s з таким звинуваченням не згодні і заперечує свою провину. Керівництво корпорації заявило, що дотримується принципів різноманітності, рівності та відкритості.

Також в McDonald’s зазначили, що ніколи не наказували розташувати один з ресторанів в тому чи іншому місці. За їх словами, кожен з франчайзі самостійно приймає остаточне рішення про те – де відкривати ресторан.

Позов подали до федерального суду Чикаго, де знаходиться компанія McDonald’s. Важливо зазначити, що позивачі подали в суд на корпорацію через п’ять тижнів після того, як в McDonald’s оновили корпоративні цінності, пообіцявши приділяти більше уваги різноманітності.