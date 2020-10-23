У 2020 році компанія Run Ukraine об’єднала дизайн медалей п’яти заходів Ukrainian Majors Running League в єдину концепцію, суть якої — розкрити унікальність і цінність кожного міста старту через його історію, визначальну пам’ятку чи ювілейну подію, адже майбутнє неможливе без минулого.

Окрім історичної складової, медаль у 2020 році має співвідноситися з містом старту, асоціюватися з його головними символами, оскільки у форматі онлайн учасник може долати дистанцію де завгодно, і саме медаль, як головний символ події, повинна допомогти відчути місто, за яке біжить учасник.

60 років тому, 6 листопада 1960 року в Києві було запущено першу червону лінію метро п’яти станцій: Дніпро, Арсенальна, Хрещатик, Університет і Вокзальна. З роками Київське метро з 5 станцій розбудувалося до 52 і стало одним із головних символів української столиці.

“Життя – це рух, і бігуни добре про це знають. І, мабуть, ніщо так не асоціюється з постійним рухом, як метро. Нескінченні тунелі, потяги, які мчать уперед і розрізають темряву світлом своїх ліхтарів… У цьому є своя романтика, – вважає директор з маркетингу та комунікацій Run Ukraine Run Ukraine. – Коли ти біжиш, ти відчуваєш себе сильним і нестримним. Мов той вагон метро, що розтинає темряву тунелів. Саме тому медалі 11-го WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON 2020 Online прикрасять станції київської підземки”.

На медалях дистанції Jaffa Mini Marathon 4.2 км зображено ескалатор, який уже 60 років поспіль опускає пасажирів до потягів і піднімає на поверхню. Медаль, яку здобудуть учасники забігу на 10 км, прикрасив хол однієї з найкрасивіших станцій Київського метрополітену – Золотих Воріт. На медалях дистанції 21 км зображено Міст Метро, який цьогоріч також відзначає свій ювілей – йому виповнюється 55 років.

А учасники найдовшої дистанції, 42 км, на фініші зможуть надягти медаль, що зображає темний тунель метро. Якщо піднести цю медаль до сонця, то світло потяга розвіє темряву – і потяг виїде з тунелю.

Завдяки незвичному формату онлайн усі учасники марафону зможуть взяти участь у заході та здобути медалі, не порушуючи умов карантину: кожен бігтиме обрану дистанцію у зручний для себе час та за будь-яким маршрутом.

Для участі в Київському марафоні 31 жовтня-1 листопада необов’язково приїжджати до Києва. На заваді не стануть навіть закриті кордони: вже зареєструвалися учасники з 37 країн світу, і реєстрація досі триває.

Долучитися до забігу і здобути медаль може кожен охочий, незалежно від рівня своєї спортивної підготовки. Усе що потрібно – пройти реєстрацію на сайті марафону, а в день заходу вийти на пробіжку, увімкнувши на телефоні будь-який біговий додаток. Усі бігуни, які подолають дистанцію, здобудуть медалі, які приїдуть до них поштою.

Обрати комфортну для себе дистанцію та зареєструватися можна на офіційному сайті заходу https://kyivmarathon.org/

Контакти:

Анастасія Руссу

тел: +380 50 178 1168

email: [email protected]

Вікторія Веремієнко

моб.тел: +380 67 995 27 67

email: [email protected]