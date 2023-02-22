З початку російського вторгнення на медичні України скоєно щонайменше 802 атаки. Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус наголосив, що внаслідок нападів загинуло понад 100 лікарів та пацієнтів.

Про це повідомило CNN.

Глава ВООЗ підкреслив, що внаслідок російських атак загинув 101 лікар і пацієнт.

“Наслідки цієї війни для здоров’я були руйнівними”, – сказав він.

Він наголосив, що війна, яку розпочала Росія, загострила потребу в підтримці психічного здоров’я, реабілітації та лікуванні таких захворювань, як рак, ВІЛ і туберкульоз, а також у вакцинах проти кору, поліомієліту, пневмонії та COVID-19.

Зазначимо, що, за даними ВООЗ, станом на жовтень 2022 року повномасштабної війни Російська Федерація здійснила 620 атак на медичні установи України.

Раніше CNN писало, що внаслідок російських обстрілів постраждав кожен 10-й медичний заклад. У період з лютого по грудень 2022 року дослідники задокументували 707 нападів на лікарняні установи. Зокрема удари наземними вибухівками, та інші напади, такі як мародерство, відмова в доступі до медичної допомоги та порушення доступу пацієнтів до отримання послуг.

Видання доповнило інформацію глави ВООЗ, що наприкінці минулого року було відомо про 131 пораненого медичного працівника та інших цивільних осіб.