Музикант, ветеран АТО Андрій Антоненко, який є фігурантом "справи Шеремета" й понад рік перебуває під арештом, написав листа, в якому повідомив, що побоюється за своє життя.

Лист опублікований на сторінці ініціативи #FreeRiff у Facebook.

Антоненко написав, що після візиту до Офісу генпрокурора нардепів від “Європейської Солідарності” та “Голосу” з нього “зняли певні внутрішні обмеження по умовах перебування в ув’язненні”.

“Є два моменти. Перший – позитивний, в який хотілося би вірити, що це є перший крок до справедливості, а саме до мого звільнення з полону режиму МВС. І другий – що це є чергова витівка того самого режиму МВС щодо можливого мого усунення фізично. Оскільки свої помилки вони визнавати не хочуть, а на мертвого легко повісити всіх собак!” – зазначив Антоненко.

У зв’язку з цим він наголосив, що не має ані ворогів, ані конфліктів у СІЗО, не вживає алкоголь чи наркотики, стежить за своїм здоров’ям, веде здоровий спосіб життя, займається спортом і не збирається “зводити рахунки з життям”, оскільки впевнений у своїй перемозі.

“Якщо зі мною щось трапиться, то винними вимагаю вважати: Арсена Авакова, Володимира Зеленського, Антона Геращенка, Артема Шевченка, голову Нацполіції, генерала Коваля, слідчих Василя Бирка, Олексія Катинського, Анджея Подоляка, прокурорів Зузака, Тарасюка, Тішина, генпрокурорку Венедіктову, екс-генпрокурора Рябошапку, його заступника Чумака, експертів Ірхіна, Івана Бірча, Рувіна”, – написав Антоненко.

У цьому випадку він попросив “про адекватну реакцію” своїх побратимів по Силам спецоперацій Збройних сил, всіх патріотів і небайдужих громадян України.

Що відомо про справу Шеремета?

Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо торік на початку грудня. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.

Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.

21 травня стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”. Відповідно до нового тексту підозри, організаторами злочину вважаються “невстановлені особи”, а всі раніше заявлені фігуранти справи — його виконавцями.

#Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за її розслідування.

Активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тож регулярно виходили на акції протесту і вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста.

В червні матеріали щодо Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь об’єднали і відкрили для ознайомлення.

18 серпня підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко були вручені обвинувальні акти. Захисники Яни Дугарь відмовилися його отримувати.

25 серпня стало відомо, що справу розглядатиме суд присяжних. 28 вересня в Шевченківському районному суді Києва продовжився розгляд по суті справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета – вже за участю присяжних.

10 грудня Шевченківський районний суд залишив під вартою фігуранта справи Шеремета Андрія Антоненка та продовжив дію запобіжного заходу для Юлії Кузьменко та Яни Дугарь. Тоді Антоненко записав звернення до близьких із зали суду.