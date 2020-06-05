У великих містах України під час місцевих виборів у жовтні 2020 року планується протестувати формат онлайн-голосування.

Про це розповів в інтерв’ю виданню LB.ua віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, відповідаючи на запитання, на якому етапі перебуває проєкт електронного голосування.

Він уточнив, що це буде просто моделювання, яке не замінить голосування на виборчій дільниці.

“Ми готуємо голосування на виборах у жовтні, хочемо запустити портал, де буде можливість проголосувати за свого кандидата. Але це буде не замість голосування, а просто моделювання. Тобто ти проголосував на дільниці, а потім пішов додому і проголосував онлайн. Ми хочемо показати людям, як це буде виглядати, як потрібно буде реєструватися, як можна змінити свій вибір протягом усього дня”, – наголосив Федоров.

Він додав, що подібне “моделювання виборів буде у всіх великих містах”.

Федоров запевнив, що у нього немає мети “зробити електронні вибори заради електронних виборів”.

“Нам потрібно підготувати інфраструктуру і паралельно розвивати цифрові навички”, – заявив він.

Вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів заплановані в Україні на 25 жовтня 2020 року.