Громадяни з Донецької та Луганської областей, які отримали паспорти Російської Федерації, не зможуть брати участь в місцевих виборах на Донбасі.

Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова” повідомив віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Резніков поінформував, що близько 200 тисяч громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, отримали паспорти Російської Федерації. Велика частина з них — члени збройних формувань та місцева “влада”.

“Звичайно, в першу чергу це стосується керівництва цих двох формувань, це “військові”, це “держслужбовці” та інше. Тому що таким чином (за наявності російського громадянства — ред.) їм легше платити заробітну плату за рахунок бюджету Російської Федерації”, — сказав віце-прем’єр.

Резніков запевнив, що ці громадяни не зможуть брати участь в місцевих виборах, проведення яких на Донбасі планується в жовтні поточного року.

“Хтось [з них] поїде в Росію, на свою нову Батьківщину, а хтось в Сирію — на утилізацію. Вони можуть залишатися, але буде стояти питання, чи можуть вони брати участь у виборах. Так, український закон зрозумілий: іноземні громадяни не можуть обиратися в органи влади. Навіть якщо хтось приховає наявність російського паспорта, це стане зрозумілим, адже він буде позбавлений статусу депутата міськради, сільради або статусу міського голови”, — зазначив він.