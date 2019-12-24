На думку експертів, на місце нового директора Державного бюро розслідувань можуть претендувати чотири людини.

Про це йдеться в матеріалі # Букв “Трубу знову прорвало: як злили головного фаворита на голову ДБР”.

Відразу після прийняття закону про перезавантаження ДБР експерти назвали кілька кандидатур на голову відомства:

заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов (дружить з Андрієм Портновим);

Ірина Венедиктова – депутат від “Слуги народу”;

Віктор Трепак – екс-заступник глави СБУ, заступник Генпрокурора, який в 2016 році оприлюднив “амбарну книгу” Партії регіонів;

Денис Монастирський – депутат від “СН”, голова комітету правоохоронної діяльності.

До 3 грудня головним претендентом на посаду вважали Віктора Трепака. Оскільки у групи, до якої належить Трепак, вже є посади в ГПУ, то за логікою балансу крил в оточенні президента “посаду повинна отримати інша команда”.

Тому в останні тижні найбільш вірогідним кандидатом називали Андрія Смирнова, одного із заступників голови ОП.

“Але тепер і він отримав удар “трубою”. Уже з перших нарізок Telegram-каналу і так було зрозуміло, що його герой Смирнов вхожий до кабінету Труби. І що він виконує якусь роль посередника між Банковою і ДБР. А також буває в САП і НАБУ з аналогічною місією”, – сказано в статті.

Оскільки кандидатура Смирнова була дискредитована, було запропоновано іншого кандидата.

“У президентському розкладі новий фаворит, точніше фаворитка. Це – депутатка Ірина Венедиктова. Деякі експерти вважають, що її лобіює Андрій Портнов, а інші – що коріння її впливу росте з “Кварталу”. Венедиктова закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ. Але спеціалізується на судовій тематиці і в правоохоронних органах ніколи не працювала. Втім, це вже давно не сприймається як недолік в українських кар’єрних ліфтах”, – зазначено в матеріалі.

Нагадаємо, 21 вересня Труба заявив, що в його кабінеті було виявлено апаратуру для прослуховування. За його словами, апаратура була вмонтована в систему вентиляції. Тоді директор ДБР запевнив, що “нічого цікавого” про нього на записах бути не може.

Проте в листопаді в месенджері Telegram з’явився канал “Трубу прорвало”, в якому оприлюднили записи розмов у кабінеті директора ДБР.