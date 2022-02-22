Про це повідомляє ДСНС України.
Влучення снаряду сталося о 12:34. Після цього відбувся розлив мастила та вогонь перекинувся на сусідній трансформатор. До місця пожежі скерували пожежно-рятувальні підрозділи.
Місто Щастя залишилося без енерго-, тепло- та водопостачання. Це сталося через пошкодження трьох ліній електропередач 110 кВ та 220 кВ на Луганській теплоелектростанції. Інтенсивний обстріл здійснювали російські найманці.
Голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай заявив, що артилерійські обстріли Щастя були точковими і “мали на меті знищення критичної інфраструктури”. Він додав, якщо обстріли не припиняться, то сьогодні буде прийнято рішення про евакуацію.
“Місця розміщення людей визначено, ДСНС та Нацполіція готові до проведення евакуації”, — наголосив Сергій Гайдай.
Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) запропонувала визнати обстріл у Щасті із супутнім пошкодженням Луганської ТЕС надзвичайною ситуацією державного рівня.
- Нагадаємо, Луганська теплова електростанція (ТЕС) зупинила роботу 21 лютого через пошкодження ліній електропередач. Унаслідок обстрілів по всіх лініях населений пункт Щастя повністю залишився знеструмленим.
- 21 лютого бойовики 84 рази порушили режим припинення вогню, 64 з яких — із забороненої Мінськими домовленостями зброї. Внаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців загинули, ще вісімнадцять отримали поранення та травми.
- Також 21 лютого Володимир Путін скликав позапланове засідання Ради безпеки Російської Федерації, під час якого заявив, що розглядає прохання лідерів проросійських сепаратистів у регіонах східної України визнати самопроголошені “республіки” незалежними. Пізніше очільник Кремля заявив, що підпише указ про визнання так званих “ЛНР” та “ДНР”.
- Разом із визнанням незалежності “Л/ДНР”21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін доручив Міноборони РФ забезпечити “функцію підтримання миру” російськими військовими на території ОРДЛО. Депутати Державної думи Росії ратифікували договір про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу між РФ та “Л/ДНР”.