Унаслідок обстрілів Луганської ТЕС загорівся трансформатор у місті Щастя. Відновити електропостачання після обстрілів минулого дня вдалося лише на годину.

Про це повідомляє ДСНС України.

Влучення снаряду сталося о 12:34. Після цього відбувся розлив мастила та вогонь перекинувся на сусідній трансформатор. До місця пожежі скерували пожежно-рятувальні підрозділи.

Місто Щастя залишилося без енерго-, тепло- та водопостачання. Це сталося через пошкодження трьох ліній електропередач 110 кВ та 220 кВ на Луганській теплоелектростанції. Інтенсивний обстріл здійснювали російські найманці.

Голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай заявив, що артилерійські обстріли Щастя були точковими і “мали на меті знищення критичної інфраструктури”. Він додав, якщо обстріли не припиняться, то сьогодні буде прийнято рішення про евакуацію.

“Місця розміщення людей визначено, ДСНС та Нацполіція готові до проведення евакуації”, — наголосив Сергій Гайдай.

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) запропонувала визнати обстріл у Щасті із супутнім пошкодженням Луганської ТЕС надзвичайною ситуацією державного рівня.