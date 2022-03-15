Місто Ізюм два тижні в облозі. Мешканці міста внаслідок російських обстрілів та інтенсивних бойових дій опинилися без води, світла, тепла, їжі, ліків та зв’язку. Зазначається, що наразі ситуація "нічим не краща від Маріуполя".

Про це сповістив Заступник Ізюмського міського голови з гуманітарних питань Володимир Мацокін.

За його словами, мешканці міста не можуть отримати медичну допомогу, тому вцілілі після обстрілів помирають від хвороб та відсутності ліків. Ба більше, померлих навіть нікому ховати. Саме місто “розірване навпіл” оскільки підірвані мости. Сполучення, як наслідок, жодного.

Також немає можливості доставити гуманітарну допомогу, оскільки ворог підступно обстрілює дорогу до Слов’янська, а дорога з Харкова контролюється окупантом.

“Ізюму терміново потрібні гуманітарні коридори з двох боків (з боку Харкова і з боку Слов’янська) для доставки гуманітарних вантажів. Також потрібні “зелені” коридори для евакуації громадян”, – закликав Мацокін.