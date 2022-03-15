Про це сповістив Заступник Ізюмського міського голови з гуманітарних питань Володимир Мацокін.
За його словами, мешканці міста не можуть отримати медичну допомогу, тому вцілілі після обстрілів помирають від хвороб та відсутності ліків. Ба більше, померлих навіть нікому ховати. Саме місто “розірване навпіл” оскільки підірвані мости. Сполучення, як наслідок, жодного.
Також немає можливості доставити гуманітарну допомогу, оскільки ворог підступно обстрілює дорогу до Слов’янська, а дорога з Харкова контролюється окупантом.
“Ізюму терміново потрібні гуманітарні коридори з двох боків (з боку Харкова і з боку Слов’янська) для доставки гуманітарних вантажів. Також потрібні “зелені” коридори для евакуації громадян”, – закликав Мацокін.
- Нагадаємо, у Дніпрі окупанти завдали ракетного удару по злітно-посадковій смузі. Внаслідок атаки її знищено.
- У Харкові в результаті злочинних дій російських окупаційних військ повністю знищено 600 будинків, без даху над головою залишилися тисячі людей.
- Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко прокоментував ситуацію в Харкові. За його словами, місто постійно обстрілюють за прямою вказівкою президента РФ Володимира Путіна.