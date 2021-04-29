На Миколаївщині функціонувала фейкова сільська рада — СБУ

Про це сповістили у пресцентрі Служби.
За версією слідства, місцевий мешканець з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні створив незаконну сільську раду.
Він ініціював збори односельців, які обрали його нібито сільським головою. Під час обшуків правоохоронці вилучили у нього печатку з написом “Держава Україна. Орган місцевого самоврядування”, яку “сільський голова” використовував під час листування з держаними установами.
Самопроголошений голова села також висвітлював діяльність незаконно створеного органу в соцмережах. Також, як встановили правоохоронці, у 2020 році він брав участь у “Всеукраїнському національному конгресі” — заході, метою якого було створення паралельних офіційним органів влади в Україні.
СБУ розслідує кримінальне провадження щодо самовільного присвоєння владних повноважень або звання службової особи (ч.1 ст. 353 Кримінального кодексу). Вирішується питання щодо оголошення “сільському голові” про підозру.
- 25 жовтня стало відомо, що у селі Соснівка Конотопського району Сумської області працює незаконна дільнична виборча комісія, яка проводить голосування паралельно зі справжньою ДВК.
- За фактом діяльності незаконної “додаткової” виборчої дільниці на Сумщині відкрили кримінальне провадження, голові оголосили про підозру.