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На Миколаївщині функціонувала фейкова сільська рада — СБУ

Служба безпеки України виявила незаконну сільраду на Миколаївщині, організовану місцевих мешканцем.

Четвер, 29 квітня 2021, 19:06

Про це сповістили у пресцентрі Служби.

За версією слідства, місцевий мешканець з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні створив незаконну сільську раду.

Він ініціював збори односельців, які обрали його нібито сільським головою. Під час обшуків правоохоронці вилучили у нього печатку з написом “Держава Україна. Орган місцевого самоврядування”, яку “сільський голова”  використовував під час листування з держаними установами.

Фото: СБУ

Самопроголошений голова села також висвітлював діяльність незаконно створеного органу в соцмережах. Також, як встановили правоохоронці, у 2020 році він брав участь у “Всеукраїнському національному конгресі” — заході, метою якого було створення паралельних офіційним органів влади в Україні.

СБУ розслідує кримінальне провадження щодо самовільного присвоєння владних повноважень або звання службової особи (ч.1 ст. 353 Кримінального кодексу). Вирішується питання щодо оголошення “сільському голові” про підозру.

Теги: Миколаївська область, СБУ, сільська рада

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