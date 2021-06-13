Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Миколаївській області.
Під час руху каруселі відключилися кріплення безпеки і піднялася огорожа. Забоїв зазнали троє громадян віком 21, 28 і 29 років.
Ще один 33-річний чоловік порізав руку, розбивши скло кабіни каси, намагаючись зупинити атракціон. Життю та здоров’ю потерпілих наразі нічого не загрожує.
Поліція спілкується із власниками атракціону і постраждалими, перевіряє документацію, опитує свідків, встановлює місце перебування оператора і касира, а також з’ясовує всі обставини події.
Момент аварії потрапив на відео, яке опублікував у Facebook “Вознесенський вісник”.
“Після поломки устаткування оператор зник у невідомому напрямку, а жителі самотужки почали визволяти тих, хто знаходився у кріслах атракціону. Імовіршніше всього, оператор натиснув не ті кнопки”, – пише видання.
За його даними, утекла також касирка.
- У парку атракціонів російського Нальчика відбулася поломка каруселі; пасажири застрягли в кабіні, що піднялася і провисіли там деякий час вниз головою.