У Вознесенську Миколаївської області несправний атракціон травмував трьох людей. Інцидент стався під час святкування дня міста.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Миколаївській області.

Під час руху каруселі відключилися кріплення безпеки і піднялася огорожа. Забоїв зазнали троє громадян віком 21, 28 і 29 років.

Ще один 33-річний чоловік порізав руку, розбивши скло кабіни каси, намагаючись зупинити атракціон. Життю та здоров’ю потерпілих наразі нічого не загрожує.

Поліція спілкується із власниками атракціону і постраждалими, перевіряє документацію, опитує свідків, встановлює місце перебування оператора і касира, а також з’ясовує всі обставини події.

Момент аварії потрапив на відео, яке опублікував у Facebook “Вознесенський вісник”.

“Після поломки устаткування оператор зник у невідомому напрямку, а жителі самотужки почали визволяти тих, хто знаходився у кріслах атракціону. Імовіршніше всього, оператор натиснув не ті кнопки”, – пише видання.

За його даними, утекла також касирка.