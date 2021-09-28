Неподалік селища Широкине, що на Миколаївщині, на трасі "Снігурівка — Калинівка" сталася ДТП за участі за участі мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, а також вантажівок DAF та КАМАЗ із причепом, внаслідок чого загинули четверо людей.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

У мікроавтобусі перебували 11 осіб. Зазначається, що внаслідок автопригоди 66-річний водій Mercedes та троє його пасажирів, у т. ч. 15-річний підліток, загинули на місці події. Ще семеро пасажирів мікроавтобуса від 29-ти до 47-ми років отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані.

Водії вантажних автомобілів 62-х та 47-ми років не постраждали.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі на місці події працюють слідчі Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області, медики та рятувальники. Усі обставини автопригоди та її причини встановлюються.

“Поліцейські звертаються з проханням до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної ДТП, або мають записи з відеореєстраторів, що зафіксували зазначену автопригоду, корисні для слідства відомості повідомити за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 12 або телефонувати (063) 426 23 32, (050) 013 0148, 102”, – додали в МВС.