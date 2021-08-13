Конкурсна комісія з призначення директора Бюро економічної безпеки провела співбесіди з 12 кандидатами на місце очільника відомства. Було відібрано трьох кандидатів.

Про це стало відомо за результатами засідання.

Найближчим часом всі три кандидатури має розглянути прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Обрані кандидати отримали найвищий бал за результатами співбесіди — по 7.

На останньому етапі конкурсу на місце очільника БЕБ братимуть участь Василь Горбаль, Вадим Мельник, Атілла Ковчі.

Василь Горбаль — член Ради Національного банку і радник міністра фінансів. Раніше працював заступником голови правління “Укргазбанку”, а потім став його власником. Горбаль був народним депутатом трьох скликань (4,5 та 6). З 2005 року був членом “Партії регіонів”. У 2010 році очолив Львівську ОДА. З 2013 по 2014 рік був радником секретаря РНБО.

Вадим Мельник очолює Державну фіскальну службу з грудня минулого року. Понад 14 років був на службі в Податковій міліції. Потім очолив головне слідче управління фінансових розслідувань ДФС.

Аттіла Ковчі – прокурор з Офісу генерального прокурора. Понад 15 років він працював у Державній податковій адміністрації в Тернопільській області. Там він побудував кар’єру від начальника слідчого відділення до заступника начальника слідчого відділу. З 2011 до 2016 року працював в приватному секторі.

Нагадаємо, що на посаду очільника БЕБ претендувало понад 50 осіб, зокрема очільник Держфіскальної служби Вадим Мельник, президент Укргазбанку, член Ради Нацбанку та колишній “регіонал” Василь Горбаль, ексдепутат Микола Катеринчук.

Бюро економічної безпеки – єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Зазначається, що він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та Податкової міліції, які будуть переосмислені задля створення не так силового, як аналітичного органу.

Повноваження Бюро економічної безпеки охоплюють:

– виявлення зон ризиків у сфері економіки шляхом аналізу структурованих і неструктурованих даних;

– оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їхньої мінімізації та усунення;

– надання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов для створення схем протиправної діяльності у сфері економіки;

– забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави;

– збирання та аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави, та визначення способів запобігання їхньому виникненню в майбутньому;

– планування заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до його підслідності;

– виявлення та розслідування правопорушень, пов’язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги;

– складання аналітичних висновків і рекомендацій для державних органів з метою підвищення ефективності ухвалення ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки.