На місцевих виборах в обласні ради зараз лідирують 5 політичних сил. Рейтинг пропрезидентської партії "Слуга народу" становить 17,2%.

Про це свідчать результати IV хвилі опитування Соціологічної групи “Рейтинг” (4-7 жовтня).

Так, соціологи представили агрегований рейтинг партій на місцевих виборах. Він є сумою всіх результатів політичних сил на виборах до обласної ради кожної області. Респондент обирав зі списку, який був унікальним для кожної обласної ради (в Києві – міської ради). Сукупно в рейтинг потрапило 77 різних партій, з яких переважна більшість – місцеві партії, які балотуються в одну або кілька обласних рад.

Згідно з результатами нової хвилі опитування, на виборах до облрад “Слугу народу” готові підтримати 17,2% виборців (серед тих, хто визначився з вибором і піде голосувати).

Рейтинг даної політсили трохи виріс в порівнянні з кінцем вересня (з 15,5% до 17,2%).

За партію “Європейська Солідарність” проголосували б 11,7% респондентів (серед тих, хто визначився з вибором і піде голосувати). Рейтинг політсили також трохи виріс (з 11,4% до 11,7%).

“Опозиційну платформу – За життя” зараз готові підтримати 12,6% опитаних (на кінець вересня таких було 11,4%).

У ВО “Батьківщина” – 7,5% підтримки респондентів (у порівнянні з кінцем вересня, рейтинг знизився на 0,8%).

Партію “За майбутнє” планують підтримати 7,2% опитаних (на кінець вересня таких було 6,2%).

Відтак, умовний 5% бар’єр долають п’ять партій: “Слуга народу”, ОПЗЖ, “Європейська Солідарність”, “Батьківщина”, “За майбутнє”.

Партію “Наш край” підтримують 4,0% респондентів, Радикальну партію Олега Ляшка – 3,9%, УДАР Віталія Кличка – 3,0%, партію Шарія – 2,6%, ВО “Свобода” – 2,4%, партії “Голос”, “Перемога Пальчевського”, “Сила і честь” – по 1,6%, партію “Пропозиція” – близько 1%.

Сумарний рейтинг інших партій (в основному місцевих), які беруть участь у місцевих виборах і були включені в список для дослідження, – 22,2%.

Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.