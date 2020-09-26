На місці авіакатастрофи літака АН-26 знайшли тіла всіх 25 загиблих.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

“Станом на 12:15 на місці авіакатастрофи знайдено тіла 25 загиблих осіб. Одна особа померла у лікарні та одна особа травмована (перебуває у лікарні) “, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку розбився військовий літак, на борту якого перебували офіцери та курсанти Університету повітряних сил ім. Кожедуба. На місці працюють поліціянти та рятівники.

До Чугуєва виїхав очільник Харківської ОДА Олексій Кучер. За його інформацією, пілот літака АН-26 повідомляв диспетчерам про відмову двигуна перед катастрофою.

За фактом катастрофи військового літака АН-26 Повітряних сил ЗСУ в Харківській області розпочато кримінальне провадження.

Уряд сформував комісію для розслідування аварії. Президент Володимир Зеленський прямує до Харківщини.