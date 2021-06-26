Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Виставка портретів триватиме до середини серпня. Автори портретів – Кехінде Вайлі з Брукліну та Емі Шеральд з Балтимора. Вони стали першими темношкірими художниками, роботи яких виставили в Національній портретній галереї.
“Я ніколи не мріяла про те, аби намалювати Барака… Я завжди думала, що не готова до цього, але тепер розумію – життя постійно готувало мене”, – поділився Шеральд.
Мішель Обама розповіла, що її батько був починаючим художником і закінчив кілька курсів в Інституті мистецтв.
“Але, як в багатьох чорних чоловіків його віку, він не мав можливості та ресурсів, аби інвестувати та будувати кар’єру в цій сфері. Йому довелося відкласти фарби й забезпечувати родину”, – розповіла вона.
Після цієї виставки портрети поїдуть в національний тур п’ятьма містами до травня 2022 року. Спочатку вони поїдуть до Бруклінського музею, потім – в Художній музей округу Лос-Анджелес, далі в Художній музей Атланти та в Музей мистецтва в Х’юстоні.
- Зі зміною президентів США кожен з нових господарів Білого дому мав би презентувати портрет свого попередника. Однак, вперше за 40 років, традицію перервав Дональд Трамп, який відмовився презентувати портрет 44-го президента США Барака Обами.
- До кінця року Байден планує провести церемонію відкриття портрета 44-го президента Барака Обами в East Room. Пізніше буде аналогічний захід, присвячений портрету 45-го президента Дональда Трампа.