Три роки тому в Національній портретній галереї Смітсонівського інституту представили портрети Барака та Мішель Обами. Тепер їх перевезли в Інститут мистецтв Чикаго. Саме тут відбулося перше побачення подружжя.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Виставка портретів триватиме до середини серпня. Автори портретів – Кехінде Вайлі з Брукліну та Емі Шеральд з Балтимора. Вони стали першими темношкірими художниками, роботи яких виставили в Національній портретній галереї.

“Я ніколи не мріяла про те, аби намалювати Барака… Я завжди думала, що не готова до цього, але тепер розумію – життя постійно готувало мене”, – поділився Шеральд.

Мішель Обама розповіла, що її батько був починаючим художником і закінчив кілька курсів в Інституті мистецтв.

“Але, як в багатьох чорних чоловіків його віку, він не мав можливості та ресурсів, аби інвестувати та будувати кар’єру в цій сфері. Йому довелося відкласти фарби й забезпечувати родину”, – розповіла вона.

Після цієї виставки портрети поїдуть в національний тур п’ятьма містами до травня 2022 року. Спочатку вони поїдуть до Бруклінського музею, потім – в Художній музей округу Лос-Анджелес, далі в Художній музей Атланти та в Музей мистецтва в Х’юстоні.