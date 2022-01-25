Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що на місці президента Росії він "давно забрав би Україну, скерував би туди війська і навів там лад".

Про це повідомляє голова парламенту республіки Чечні Магомед Даудов у Instagram.

“На місці президента я давно б забрав Україну, направив би туди війська, навів би порядок. Якщо навіжені, продажні люди стоять на чолі держави й через цю державу загрожують безпеці нашої держави, а що, ми маємо мовчати, чи що?” – сказав Кадиров.

Крім цього, Кадиров додав, що якби Росія не зупинила в Сирії “цих шайтанів”, то сьогодні “у нас би вбивали людей”. На його думку, те саме стосується й України, “тому потрібно вживати запобіжних заходів”.

У Кремлі на ці слова зреагували, заявивши що основи зовнішньої політики України та Росії, до якої входить і Чечня, формує президент, і що Кадиров, як будь-який інший громадянин, має право висунути свою кандидатуру на майбутніх виборах президента РФ.