Про це повідомляє голова парламенту республіки Чечні Магомед Даудов у Instagram.
“На місці президента я давно б забрав Україну, направив би туди війська, навів би порядок. Якщо навіжені, продажні люди стоять на чолі держави й через цю державу загрожують безпеці нашої держави, а що, ми маємо мовчати, чи що?” – сказав Кадиров.
Крім цього, Кадиров додав, що якби Росія не зупинила в Сирії “цих шайтанів”, то сьогодні “у нас би вбивали людей”. На його думку, те саме стосується й України, “тому потрібно вживати запобіжних заходів”.
У Кремлі на ці слова зреагували, заявивши що основи зовнішньої політики України та Росії, до якої входить і Чечня, формує президент, і що Кадиров, як будь-який інший громадянин, має право висунути свою кандидатуру на майбутніх виборах президента РФ.
“Хочу нагадати, що основу зовнішньої політики Російської Федерації формулює глава російської держави. І, на нашу спільну радість, главою російської держави, куди як суб’єкт входить Чеченська Республіка, є Володимир Володимирович Путін. Як і всі росіяни, Рамзан Кадиров може висунути свою кандидатуру на наступних президентських виборах. Це право закріплене у конституції у кожного громадянина Російської Федерації певного віку”, – сказав Пєсков.
- Нагадаємо, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що відключення РФ від міжнародної платіжної системи SWIFT є небезпечним, оскільки може спровокувати війну в Україні.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вимагає пояснень від віцепрем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського через фото, на якому поруч із ним йде лідер Чечні Рамзан Кадиров.